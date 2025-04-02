Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında ve nereli? Aybüke Pusat'ın oynadığı diziler

Bugün yapılacak boykota sosyal medya hesabından destek çağrısı yapan 'Teşkilat' dizisi oyuncusu Aybüke Pusat diziden çıkarıldı.

Peki Aybüke pusat kim, kaç yaşında ve nereli? Aybüke Pusat hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar şöyle:

AYBÜKE PUSAT KİMDİR?

Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanat eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Bale Bölümünde başlayarak sağlam bir temel atmış, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini sürdürmüştür.

2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Oyunculuğa ilk adımını Medcezir dizisinde canlandırdığı "Elif" karakteriyle atmıştır.

Bu çıkışın ardından O Hayat Benim, Familya ve Söz gibi sevilen dizilerde rol alarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırmıştır.

AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ:

Medcezir (2014-2015) – Elif Denizer rolüyle, Star TV'de yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

– Elif Denizer rolüyle, Star TV'de yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Beş Kardeş (2015) – Zeynep karakterini canlandırdı, Kanal D ekranlarında yardımcı oyuncu olarak rol aldı.

– Zeynep karakterini canlandırdı, Kanal D ekranlarında yardımcı oyuncu olarak rol aldı. O Hayat Benim (2015-2016) – Yine Zeynep karakteriyle FOX'ta izleyici karşısına çıktı.

– Yine Zeynep karakteriyle FOX'ta izleyici karşısına çıktı. Familya (2016) – Su Beyoğlu rolüyle projede yer aldı.

– Su Beyoğlu rolüyle projede yer aldı. Söz (2017-2018) – Bahar Kutlu karakteriyle Star TV’de dikkat çeken bir performans sergiledi.

– Bahar Kutlu karakteriyle Star TV’de dikkat çeken bir performans sergiledi. Şahin Tepesi (2018) – Verda Özden karakteriyle başrol oynadı, dizi atv’de yayınlandı.

– Verda Özden karakteriyle başrol oynadı, dizi atv’de yayınlandı. Her Yerde Sen (2019) – Selin Sever karakteriyle FOX’ta başrol oynadı.

– Selin Sever karakteriyle FOX’ta başrol oynadı. Sıfırıncı Gün (2022-2023) – TV8’de Nisan Ergün rolüyle ekranlardaydı.

– TV8’de Nisan Ergün rolüyle ekranlardaydı. Teşkilat (2023-2025) – TRT 1’de Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle rol alıyor.

AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI İNTERNET DİZİLERİ: