Aybüke Pusat kimdir? Aybüke Pusat kaç yaşında ve nereli? Aybüke Pusat'ın oynadığı diziler
Boykota destek çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin dizi kadrosundan çıkarıldı. Karara kamuoyu tepki gösterdi. Peki Aybüke Pusat kimdir ve kaç yaşındadır? Aybüke Pusat'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.
Bugün yapılacak boykota sosyal medya hesabından destek çağrısı yapan 'Teşkilat' dizisi oyuncusu Aybüke Pusat diziden çıkarıldı.
Peki Aybüke pusat kim, kaç yaşında ve nereli? Aybüke Pusat hangi dizi ve filmlerde oynadı? Detaylar şöyle:
AYBÜKE PUSAT KİMDİR?
Aybüke Pusat, 25 Şubat 1995 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Sanat eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Bale Bölümünde başlayarak sağlam bir temel atmış, ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini sürdürmüştür.
2014 yılında düzenlenen Miss Turkey güzellik yarışmasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekmiştir.
Oyunculuğa ilk adımını Medcezir dizisinde canlandırdığı "Elif" karakteriyle atmıştır.
Bu çıkışın ardından O Hayat Benim, Familya ve Söz gibi sevilen dizilerde rol alarak ekranlardaki yerini sağlamlaştırmıştır.
AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ:
- Medcezir (2014-2015) – Elif Denizer rolüyle, Star TV'de yardımcı oyuncu olarak yer aldı.
- Beş Kardeş (2015) – Zeynep karakterini canlandırdı, Kanal D ekranlarında yardımcı oyuncu olarak rol aldı.
- O Hayat Benim (2015-2016) – Yine Zeynep karakteriyle FOX'ta izleyici karşısına çıktı.
- Familya (2016) – Su Beyoğlu rolüyle projede yer aldı.
- Söz (2017-2018) – Bahar Kutlu karakteriyle Star TV’de dikkat çeken bir performans sergiledi.
- Şahin Tepesi (2018) – Verda Özden karakteriyle başrol oynadı, dizi atv’de yayınlandı.
- Her Yerde Sen (2019) – Selin Sever karakteriyle FOX’ta başrol oynadı.
- Sıfırıncı Gün (2022-2023) – TV8’de Nisan Ergün rolüyle ekranlardaydı.
- Teşkilat (2023-2025) – TRT 1’de Neslihan Erdemsoy/Tuna karakteriyle rol alıyor.
AYBÜKE PUSAT'IN OYNADIĞI İNTERNET DİZİLERİ:
- 50m2 (2021) – Netflix’te yayınlanan dizide Dilara Adivar karakterine hayat verdi.
- Hayaller ve Hayatlar (2022) – Güneş rolüyle başrolde yer aldı, dizi beIN CONNECT platformunda yayınlandı.
- Alef: Mâl-i Hülya (2022) – BluTV’de yayınlanan bu yapımda Defne Andıç karakterini canlandırdı.
- Sinema Filmi:
- Kapı (2019) – Nardin Sezgin rolüyle başrolde yer aldı. Filmin yönetmenliğini Nihat Durak üstlendi.