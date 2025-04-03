Aybüke Pusat’a destek veren sevgilisi Furkan Andıç da TRT Tabii’nin dizisinden çıkarıldı

TRT tabii’nin “Muhabir” dizisinin başrol oyuncusu Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat’la ilgili paylaşımının hemen ardından kadrodan çıkarıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TRT1’nin Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın CHP’nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından işine son verilmesinin yankıları sürüyor. Pusat’a 6 yıllık sevgilisi Furkan Andıç “Yanındayım gülüm” paylaşımıyla destek oldu.

İKİ GÜNLÜK SAHNELERİ ÇÖPE ATILACAK

Dün başrol oynadığı TRT tabii’nin “Muhabir” dizisi için sete çıkan Furkan Andıç çekimler sırasında yaptığı bu paylaşım nedeniyle saatler sonra gelen haberle işten oldu. SO Medya imzalı dizide Andıç’ın 2 günlük çekimi çöpe atılacak. Furkan Andıç’ın yerine yeni oyuncu bulunması için de çekimlere ara verildi.