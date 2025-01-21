Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aycan Karadağ’a İz Gazete’den ödül

Kültür Sanat
  • 21.01.2025 05:00
  • Giriş: 21.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 21.01.2025 05:00
Aycan Karadağ’a İz Gazete’den ödül
Fotoğraf: BirGün

Kültür Sanat Servisi

İzmir’in yerel basın kuruluşlarından olan İz Gazete’nin her kuruluş yıldönümünde verilen ‘İz Bırakanlar Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. İzmir’in simge sokaklarından Bornova Sokağı’nın hikayesini anlatan “Dönüşüm: Bornova Sokağı” belgeseli ile yönetmen Aycan Karadağ da ödül alanlar arasında yer aldı.

Belgeselde; yıllar içinde farklı kültürlere ve kimliklere ev sahipliği yapmış Bornova Sokağı’nın dönüşüm sürecini ve bu süreçte yaşananları ele alıyor.

BirGün'e Abone Ol