Aycan Karadağ’a İz Gazete’den ödül

Kültür Sanat Servisi

İzmir’in yerel basın kuruluşlarından olan İz Gazete’nin her kuruluş yıldönümünde verilen ‘İz Bırakanlar Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. İzmir’in simge sokaklarından Bornova Sokağı’nın hikayesini anlatan “Dönüşüm: Bornova Sokağı” belgeseli ile yönetmen Aycan Karadağ da ödül alanlar arasında yer aldı.

Belgeselde; yıllar içinde farklı kültürlere ve kimliklere ev sahipliği yapmış Bornova Sokağı’nın dönüşüm sürecini ve bu süreçte yaşananları ele alıyor.