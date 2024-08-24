Ayçiçeği alım fiyatına 5 lira zam: Kuraklık, bakanlık hepsi çiftçiye zarar

Haber Merkezi

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), 2024 yılı ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Trakya Birlik’ten yapılan açıklamada yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatı kiloda 20 TL olarak belirlendi. Geçen yıl 15 TL olan fiyatın bu yıl artan girdi maliyetlerindeki ve bölgede yaşanan kuraklığa rağmen 20 TL olarak açıklanması tepki çekti.

AYÇİCEĞİNİN MALİYETİ 22-23 TL’Yİ GEÇTİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Trakya Birlik’in üreticilerin kuruluşu olduğuna dikkat çekerek üreticiden yana bir fiyat belirlemesi gerektiğini söyledi. Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

“Üreticiye bu dönemde daha çok destek olunmalıydı. Trakya Birlik’in finansman sıkıntısı içerisinde olduğunu biliyoruz. Krediyle alım yapacaklar ki kredi faizleri şu anda yüzde 60’lar civarında. Öz sermayeleri de yeterli olmaz bu kadar çok ürün almaya. Burada Tarım Bakanlığı’nın devreye girerek Trakya Birlik’e düşük faizli hatta bir yıl ödemesiz bir kredi açması onları rahatlatırdı. Onlar da gerçek maliyetlerini verirlerdi. Çiftçinin bir dekar ayçiçeği için yaptığı masraf aşağı yukarı 3 bin 500 TL. Bunu 150 kilograma böldüğümüzde 22 TL ediyor. Yani ayçiçeğinin maliyeti 22-23 TL ama üreticiye verilen para son derece az."

Trakya’da yaşanan kuraklığa dikkat çeken Gaytancıoğlu, üreticilere kuraklık desteği verilmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Bu sene kuraklık var. Yani bölgemizde nereye gidersen git, kiminle konuşursan konuş, ben daha 40 yağlı ayçiçeği görmedim. Hep 36-38 civarında. Bu ne demektir? Fiyatlar 19 TL civarında. Hatta buradan kesintiler de yapılacak. Üretici 18 TL’ye satacak. Yani üretici yine mağdur olacak. Bu son derece yanlış. Eleştirilecek olan Tarım Bakanlığı’dır. Bu kuraklığı görerek üreticiye dekar başına bir kuraklık desteği ödemeleri lazım. Onun da 2 bin TL’nin altında olmaması lazım. Bir de ayçiçeği destekleme primlerini kısa sürede yatırmaları lazım. 1 TL olan desteği en az 2.5 - 3 TL’ye çıkarmaları lazım ki üretici bir nebze de olsun kazanabilsin"

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da "Bu yıl son derece şiddetli bir kuraklık var. Bu kuraklık nedeniyle de bu fiyatın yeterli olmasının imkânı yok. Yani bugün ayçiçeği 50 TL bile olsa gene kurtaracak gibi değil" dedi.

BU FİYAT ÇİFTÇİYİ KURTARMAZ

Üretici Erdal Akgün de ayçiçeğinde maliyetin 22-23 lira olduğuna dikkat çekerek açıklanan ön alım fiyatının yeterli olmadığını söyledi. Kuraklık nedeniyle büyük verim kaybı yaşandığını dile getiren Akgün, “Keşke 16-17 TL olsaydı da biz 250- 300 kilogram ayçiçeği biçseydik. Bu ortaya çıkan kuraklıktan dolayı bize 100 TL fiyat da verseler çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmaz" diye konuştu.