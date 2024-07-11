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Ayçiçeği tarlasına 2 milyon kök kenevir ekti

Ajans Haberleri
  • 11.07.2024 16:40
  • Giriş: 11.07.2024 16:40
  • Güncelleme: 11.07.2024 16:40
Kaynak: İHA
Ayçiçeği tarlasına 2 milyon kök kenevir ekti

Edirne’de bir şahsın ayçiçeği tarlasının arasına ektiği 2 milyon 65 bin kök kenevir jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, bir şahsın ayçiçeği tarlasına 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Adli makamlardan alınan arama kararıyla yapılan aramada, tarlada ekili olarak 2 milyon 65 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tarla sahibi F.K. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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