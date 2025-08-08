Ayçiçeği üretimi alarm veriyor

Emek Servisi

Bir yandan ithalat baskısı diğer yandan kuraklık, ayçiçeği üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yaz aylarında hasat edilen ürünlerden olan ayçiçeği ithalatında Türkiye, Avrupa Birliği’nden sonra ikinci sırada geliyor. Üretimde dokuzuncu sırada olunmasına rağmen büyük ölçüde dışa bağımlı bir ürün. Ülkede tüketilen ayçiçeği yağının yüzde 60-65’i yerli üretimden sağlanırken, geri kalanı ise yağlık ayçiçeği veya ayçiçeği yağı ithalatından karşılanıyor.

Yağlık ayçiçeği üretimi özellikle Trakya, Konya ve Adana’da yoğunlaşıyor. Önceki yıllarda dekarda ortalama 200 kilogram civarında olan verimlilik bu yıl Trakya’da ortalama 100 kilograma kadar düştü. Rekoltedeki düşüşte bu yıl yeraltı sularının azalmasının ve iklim krizinin yarattığı yağışsızlık ile beraber sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkması da etkili oldu. Üretim hâlihazırda alarm verirken Çukobirlik’in fiyat olarak 24 TL, Trakya Birlik’in ise avans alım fiyatı olarak 28 TL belirlemesi, darda olan ayçiçeği üreticisin, tarladan kopacak hale getirdi.

İktidarın üreticinin sırtındaki kamburu artırdığı bir diğer hamle ise 22 Temmuz’da 1 milyon ton çiçeği tohumunu sıfır gümrük vergisi ile ithal edilebilmesinin önünün açılması oldu. 22 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayınlanan bir karara göre 1 Temmuz-30 Kasım 2025 tarihleri arasında öncelikle yerli yağlık ayçiçeği tohumu alan şirketlerin ve ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayicilerin 12 Ocak- 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında toplam 1 milyon ton ayçiçeği tohumunu sıfır gümrük vergisi ile 400 bin ton ham ayçiçeği yağını ise yüzde 20 gümrük vergisi ile ithal edebilmelerinin önü açıldı. Ayçiçeği hasadının başlamasına kısa bir süre kalmışken yapılan bu hamleyle üreticiler ve üretici kooperatifleri, bir kez daha uluslararası şirketlere ezilmiş oldu.

ÇİFTÇİ HER AN ÜRETİMDEN ÇEKİLEBİLİR

Ayçiçeği üreticisi Celal Midilli, ayçiçeği üretiminin bu seneki durumu ve açıklanan fiyatlar ile ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Girdi maliyetlerindeki artışın üreticiyi zor duruma soktuğunu ifade eden Midilli, şu ifadeleri kullandı:

“Tohum, mazot, ilaç, biçerdöver fiyatı... Bir de üreticinin ektiği tarla da kiralıksa zarar iyice artıyor. Biz eksi bakiyedeyiz bu durumda. Tohumun 100 kilosu 2 bin lira. E biz 20 kilo attığımız zaman, 400-500 liralık gübre atmamız gerekiyor. Şimdi 400 lira tohum, 500 lira da gübre, etti 900 lira. Mazot masrafı da en az 600 lira. 300 lira da biçim parası… Bu kalemleri hepsini topladığımız zaman bir dekar alan içim 2 bin 200 lira masrafımız oluyor bizim, o da tarla bize aitse, kira vermiyorsak. Kiralar da dekar başı bin 500-2 bin lira arası seyrediyor.

Bu sene verim düşük kuraklığın etkisiyle. Ben daha biçemedim ama çiçekten çıkan yağ oranı 40’ın altında diyor arkadaşlar. Yağın da 25 liraya denk geliyor tonu. Yani tamamıyla zarardayız şu anda çiftçi olarak. Devletin verdiği destek bir yıl sonra geliyor, o da enflasyona yeni düşüyor. Üretimden vazgeçecek durumdayız. Zaten çiftçilikle özellikle Trakya’da 60 yaşın üzerindeki insanlar uğraşıyor. Hem yaş itibariyle hem de kâr edememesinden dolayı büyük olasılıkla çekilecekler üretimden. Dayansak da bir yıl ancak dayanırız.”

∗∗∗

ÜRETİCİLER DEĞİL, ŞİRKETLER KAZANIYOR!

Çiftçiler Sendikası, açıklanan ayçiçek fiyatlarına tepki gösteren bir açıklama yayımladı. “Kooperatif Yasası’nın şirketler lehine olan antidemokratik hükümleri kaldırılmalı, üyelerin bütün süreçlerde söz sahibi olabileceği demokratik bir kooperatifçilik yasası acilen çıkartılmalıdır” denilen açıklamada ayçiçek üretiminin maliyeti şöyle hesaplandı:

“Her çiftçinin kendi arazisi yoksa ve üretimini tarla kiralayarak yaptıysa bu masraf tarla kirasıyla birlikte iki katına çıkmaktadır. 2025 yılında kuraklığın yarattığı rekolte ve kalite kayıplarını da göz önünde bulundurduğumuzda rekolte dönümde ancak ortalama 100 kg’dır. Yani, ayçiçek tohumunun kilo maliyeti ise 22 TL’dir. Maliyet + kâr + insanca yaşam payı hesaplamasına göre çiftçilerin ürettikleri ayçiçeği tohumunun satış bedeli en az 34-35 TL civarında olabilirse üretimlerini ve yaşamlarını devam ettirebilme olanakları olacaktır. Çukobirlik 24TL fiyat açıklarken, Trakya Birlik 28 TL avans alım fiyatı açıklamıştır. Fiyatlardaki bu farklılık güneyde sulu koşullarda üretilen ayçiçeğinin verimliliğinin biraz daha fazla olması nedeniyle maliyetin daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Şirketlerin alım fiyatı ise ortalama 25 TL civarındadır ve bunun anlamı üreticilerin ürünlerini maliyet fiyatına satmak zorunda kalmasıdır. Bu ayçiçeği üretimine ve üreticisine darbe vurmak, ithalata daha fazla bağımlı hale gelmek demektir.”

∗∗∗

TOPRAK BİZİM, EMEK BİZİM, DEĞİŞTİRECEĞİZ!

SOL Parti, tarımda acil değişim için çağrıda bulundu. “Toprak bizim, emek bizim, değiştireceğiz! Üreten biziz, yöneten de biz olacağız” denilen açıklamada, üreticinin mahkûm edildiği ve gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu vurgulandı.

SOL Parti açıklamasında, “AKP’nin tarım politikaları, üretimi çökertti, üretenleri yoksulluğa mahkûm etti. Üreticiler ağır borç yükü altında üretemez hale getirildi; emekçi halk derinleşen açlık, yetersiz beslenme ile karşı karşıya bırakıldı. Tarımın şirket eliyle yok edilmesine, üreticinin ağır borç yükü altında boğulmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

Üreticilerin taleplerinin karşılanması için mücadele çağrısında bulunan açıklamada "Üretici örgütlenmelerinin önündeki engeller kaldırılacak, demokratik kooperatifleşmenin yolu açılacak!” ifadeleri yer aldı.