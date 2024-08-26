Ayçiçeğinin ön alım fiyatları utanç verici

Ekonomi Servisi

Trakya Birlik, ayçiçeği ön alım fiyatlarını beklenenin altında açıkladı. Yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının tonunu 20 bin TL olarak Trakya Birlik’e tepkiler ise sürüyor. ANKA’ya konuşan ayçiçeği üreticisi Tunay Aslan, verilen ramak için "Utanılacak bir rakam" dedi.

Bu yıl kuraklık ile boğuşan üreticiler, verilen fiyattan şikayetçi. Aslan, "Gerçekten utanılır bir rakam, fiyatların en az 25 lira olmasını talep ettik. Buradan Trakya Birlik ve Tarım Kredi Kooperatifleri’ne sesleniyorum. Ortaklarınızı küstürmeyin" dedi. Aslan, "Çiftçiyi düşünen yok. Bu şekilde giderse önümüzdeki yıl bu topraklarda ayçiçeği ekimi yapılmayacak" diye konuştu.