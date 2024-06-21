Ayçiçek yağında fiyat artışı: Raflara yansıması bekleniyor

Sıcak hava ve Ukrayna’da çekirdek stoklarının düşmesi ayçiçek yağında fiyatları artırdı. Ham yağ fiyatı son 1 ayda %20’ye yakın yükselerek, tonu 870 dolardan 1030 dolara çıktı. Uluslararası piyasada artan bu ham ayçicek yağı fiyatının yurtiçinde raflara yansıması bekleniyor.

Sıcak hava koşulları, Hindistan ve Avrupa’dan artan talebin art­masının yanı sıra Ukrayna’da ayçiçek çekirdeği stoklarının 1 milyon tonun altına düşme­si nedeniyle ham yağ fiyatları­nı tetikledi. Son 1 ayda ham ay­çiçek yağının fiyatı yüzde 20’ye yakın yükselerek, 870 dolardan 1.030 dolara çıktı.

Dünya gazetesinden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, uluslarara­sı piyasada artan fiyatların iç pazara da yansıyacağını ifade eden sektör temsilcileri, bay­ram sonrası ve temmuz ayında ayçiçek yağının fiyatında yüz­de 10’luk bir artışın yaşanabi­leceğini belirtiyorlar.

Şu anda zincir marketlerin kendi mar­kalı 5 litrelik ayçiçek yağının fi­yatı 195 lira seviyesinde bulu­nuyor. Markalı ürünlerin fiyatı ise 250 ile 279,95 lira arasında değişiyor.

"300 LİRA OLMASI ÇOK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Yurtiçi fiyatlarla ilgili dernekleri aracılığıyla bakanlığa müracaat ettiklerini dile getirenKadooğ­lu Yağ Sanayi İthalat Müdürü Muzaffer Yıldırım, fiyatların manipüle edilmesinin söz konusu olduğunu, şu anda damping ve anti dampingin bulunduğunu belirtti.

Fiyatların zincir marketler dolayısıyla çok çok geride olduğunu belirten Yıldırım, "Ayçiçek yağı fiyatları, şu anda normalde olması gerekenin çok altında. Maliyetin altında fiyatlarla raflarda bulunuyor ve imalatçı firmalar çok büyük bir sıkıntı yaşıyor. Fiyat artışının bayramdan sonra birden raflara yansıması mümkün değil. 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 300 lira olması da çok mümkün gözükmüyor. Fiyat 230 ile 250 lira civarına gelebilir. Fiyatın olması gereken seviye ise maksimum 250 lira civarında olur" dedi.