Ayçıl Yeltan’ın ilk uzun metraj filmi Fidan’ın fragmanı yayınlandı

Ayçıl Yeltan’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi Fidan'ın afişi ve fragmanı yayınlandı. Fidan, Antalya Film Festivali’nde ilk kez Türkiye izleyicisiyle buluşacak.



Fidan’ın parlak geleceğine rağmen girdiği yol ayrımının anlatıldığı filmde geniş bir oyuncu

kadrosu yer alıyor: 13 yaşındaki Fidan karakterini canlandıran Leyla Smyrna Cabas ve

kardeşi Ali karakterini canlandıran Ömer Asaf Bilgin’e baş rollerde usta oyuncular Alican

Yücesoy, Ayça Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl ve Pınar Tuncegil

eşlik ediyor. Filmin cameo rollerindeyse sürpriz isimler yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Arda Yıldıran’ın, sanat yönetmenliğini Canip Serten’in

gerçekleştirdiği filmin kurgusunu Melike Kasaplar, müziklerini Tolga Çebi yaptı. Filmin

süpervizörlüğünü Ahmet Sesigürgil, senaryo danışmanlığını Tarık Tufan üstlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nden ilk film yapım desteği alan Fidan, Fest New Directors New Film Festivalinden Marsilya’da pitching ödülü alırken, MedFilm

Festivalinden Roma’da work in progress ödülü aldı. Fidan filminin fragmanını İsmet Araç,

afişini Atakan Hürpek yaptı.