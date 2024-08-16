Aydemir Akbaş entübe edildi

Yeşilçam'ın önde gelen oyuncularından Aydemir Akbaş entübe edildi. 88 yaşındaki Aybaş, 1.5 sene önce kanser olduğunu açıklamıştı.

Aydemir Akbaş, dün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akbaş'ın yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda. Siz değerli sevenlerimden dua bekliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Daha önce kolon, bağırsak ve gırtlak kanseriyle mücadele eden Aydemir Akbaş geçen yılın başında yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" ifadelerini kullanmıştı.