Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi

88 yaşında hayata gözlerini yuman Aydemir Akbaş için bugün (18 Ağustos Pazar) Galatasaray Lisesi’nde anma töreni düzenlendi.

Yeşilçam’ın emektar oyuncusu Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Akbaş, evinde baygın bulunmuş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanserini yenen Akbaş, Ocak 2023’te kansere tekrar yakalandığını açıklamıştı.

Senarist, yönetmen, oyuncu Aydemir Akbaş için bugün kongre üyeliği de yaptığı Galatasaray Lisesi’nde uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, oyuncu Şafak Sezer, Polat Yağcı ve çok sayıda seveni katıldı.

"BÜYÜK BİR GALATASARAYLIYI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ"

Galatasaray Lisesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Başkan Özbek, "Hepimizin hafızasında ve alkışlarla karşılandı. İfade ettiği şey şuydu. Hayatımdaki her türlü değerden vazgeçerim ama Galatasaray’dan vazgeçmem. Bu hala hatıralarımızda yaşıyor. Onun için büyük bir Galatasaraylıyı, büyük bir sanatçıyı sinema, tiyatro oyuncusu ve Türkiye’de herkesin sevdiği büyük bir Galatasaraylıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ailesine sabırlar diliyorum”

FERİKÖY MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Önceki gün Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş'ın cenaze namazı Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.

Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından camiye getirildi.

Sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Feriköy Mezarlığı’na defnedilecek.