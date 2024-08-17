Aydemir Akbaş kimdir?

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, Balkan savaşlarında Türkiye'ye gelen Arnavut bir baba ile Trabzonlu bir annenin çocuğu olarak 1936'da İstanbul Feriköy'de dünyaya geldi.

Galatasaray Lisesi'nde tamamladığı eğitimin ardından bir süre gazetecilik yapan sanatçı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başladı.

Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile çalışan sanatçı, "Keşanlı Ali Destanı", "Direkler Arası", "Zilli Zarife" ve "Ferhat ile Şirin" adlı oyunlarda rol aldı.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 1960'ta askerlik görevini tamamlayan Akbaş, daha sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosuna katıldı.

Sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmiyle adım atan usta oyuncu, filmden önce 31 Mart 1964'te "Keşanlı Ali Destanı"nın ilk tiyatro gösteriminde hem sahne amirliği yaptı hem de "Sipsi Selim" karakterine hayat verdi.

Aydemir Akbaş, 1968'de Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda sahnelenen "7 Kocalı Hürmüz" oyununda rol aldı.

Başarılı oyuncu, 1969'da Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. "Nikah Kağıdı" ile "Düşenin Dostu" oyunlarında rol alan Akbaş, birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.

Sanatçı, 1974'te Yeşilçam filmlerinin yanı sıra Yılmaz Güney filmlerinde de oynadı. Sonraki yıllarda ise İbrahim Tatlıses ile senaryo çalışmaları yaptı.

127 FİLMDE ROL ALDI

Çoğu komedi olmak üzere 127 filmde rol alan Akbaş, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30'a yakın tiyatro oyununda ve birçok dizide oynadı.

Joseph Kesselring'in 1939'da kaleme aldığı "Arsenic and Old Lace" oyunundan Fırat Zobu tarafından senaryolaştırılarak, 1974-1975'te TRT 1'de izleyiciye sunulan "Ahududu" dizisinde de rol alan sanatçı, 2013'te ise "Altındağlı" dizisinde yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazan Akbaş, 33 filmin senaryosuna imza attı.

"KOLPAÇİNO" SERİSİNDEKİ ROLÜYLE SEVİLDİ

"Düş Yakamdan Osman" filmiyle 1987'de yönetmenliğe başlayan Akbaş Şafak Sezer ile "Kolpaçino" film serisi ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" filminde de sinemaseverlerle buluştu.

Aydemir Akbaş, 2016'da "Alemde 1 Gece", 2022'de "Sünnet Çocuğu" ve 2023'te "Kolpaçino 4 4'lük" filmlerinde izleyicinin karşısına geçti.

İlk kez 1964'te tiyatro oyuncusu Beyhan Benek ile evlenen sanatçı, iki kez boşandığı eşi ile üç kez evlendi.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden Akbaş, Ocak 2023'te yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.