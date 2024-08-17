Aydemir Akbaş yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın önde gelen oyuncularından Aydemir Akbaş yaşamını yitirdi. Aydemir Akbaş, önceki gün yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Galatasaray Kulübü, Akbaş'ın ölüm haberini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 7201 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Aydemir Akbaş’ın vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Galatasaraylı kimliğini her zaman ve her yerde vurgulayan usta oyuncu Aydemir Akbaş’a, Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Sanatçının vefat haberini sosyal medya üzerinden duyuran menajeri Özgür Aksoy ise, "Türk sinemasının koca çınarı, canımız, ustamız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.