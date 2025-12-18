Aydemir için özgürlük çağrısı

Haber Merkezi

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine 30 Haziran’da saldıran gruba tepki gösteren akademisyen Aslı Aydemir 167 gündür tutuklu. Barış imzacısı ve Eğitim Sen üyesi Aslı Aydemir’in derhal serbest bırakılması için sosyal medyada #AslıyaÖzgürlük başlığıyla kampanya başlatıldı.

İddianamede Aydemir’in elindeki içki bardağını koluna vurarak polisi yaraladığı öne sürülüyor, ancak bu iddia görüntülerde ve tutanaklarda yazmıyor. Dosyası yeni bir savcıya verilen Aydemir hakkında 3'üncü kez iddianame yazıldı.

Gazeteci Barış Pehlivan, "Öğrendim ki yeni savcı iki gün önce üçüncü iddianameyi yazdı ve yine mahkemeye verdi. Aslı Aydemir bu kez 'görevi yaptırmamak için direnme' ile suçlanıyordu. Kasten yaralama suçuna dair ise azami tutukluluk sürecinin yani 6 ayın dolmak üzere olduğu ve 'duyu kaybı olursa' ileride yeni bir suç duyurusunda bulunulabileceği belirtildi" ifadeleriyle yaşananları anlattı.