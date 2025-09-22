Giriş / Abone Ol
Rize Valiliği, Ayder’de mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Güncel
  • 22.09.2025 13:03
  • Giriş: 22.09.2025 13:03
  • Güncelleme: 22.09.2025 13:05
Kaynak: AA
Ayder'de mahsur kalanlar tahliye ediliyor
Fotoğraf: AA

Rize Valiliği, kentte etkili olan yoğun yağışlar sonrası Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ayder Turizm Merkezi'nde mahsur kalan vatandaşlar için tahliye çalışmaları başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle vatandaşlarımız bulundukları bölgeden alınarak, Rize-Artvin Havalimanı'na tahliye edilmektedir. Aynı zamanda helikopterlerle bölgeye yaşam ve yardım malzemeleri ulaştırılmakta."

Açıklamada, helikopterlerle sağlık personeli takviyesi yapıldığı, devletin tüm imkanlarıyla sahada, vatandaşların yanında olduğu vurgulandı.

