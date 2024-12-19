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Ayder Yaylası yoluna çığ düştü: Trafik 1 saat aksadı

Ayder Yaylası yolunda düşen çığ nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol, karayolları ekiplerinin müdahalesi ile açıldı.

Güncel
  • 19.12.2024 00:55
  • Giriş: 19.12.2024 00:55
  • Güncelleme: 19.12.2024 00:57
Kaynak: İHA
Ayder Yaylası yoluna çığ düştü: Trafik 1 saat aksadı
İHA

Rize’nin yüksek kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Tüm yaylayı beyaza bürüyen kar nedeniyle saat 22.30 sıralarında Ayder Yaylası Çamlıhemşin arasında çığ düştü. Yolu tamamen kapatan kar kütlesi nedeniyle Ayder Yaylası’na çıkan yerli turistler yayladan inemedi. Kapalı olan yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda acil müdahale için bekleyen karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı olan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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