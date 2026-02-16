Aydilge'den yeni tekli: "Zombi"

Popüler müziğin özgün kalemlerinden biri olan Aydilge, söz ve bestesi kendisine ait olan yeni teklisi "Zombi" ile müzikseverlerle buluştu.

Modern hayatın getirdiği duygusal deformasyonu, zorbalığı ve bireyin "başkaları ne der" korkusuyla kendi benliğinden vazgeçişini konu alan şarkı, 20 Şubat’ta Avrupa Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Aydilge, "Zombi"de sadece bir ayrılığı değil, aynı zamanda başkalarını kırmamak adına kendini parça parça eksilten modern insanın hikayesini anlatıyor.

Söz & Beste: Aydilge

Düzenleme: Dorukhan Yaldız, Cem Sarıoğlu

Mix, mastering: Dorukhan Yaldız

Yayın Tarihi: 20 Şubat

Yapım: Avrupa Müzik