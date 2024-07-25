Aydilge’den cinsiyetçi şarkı sözlerine tepki: "Sözlerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür"

Şarkıcı Aydilge, cinsiyetçi küfürlerin kullanıldığı şarkılara gösterdiği tepkide “Sözlerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür” ifadesini kullandı.

Şarkıcı Aydilge, son yıllarda özellikle rap müzikte sıklıkla kullanılan cinsiyetçi küfürlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Aydilge, Instagram hesabı üzerinden bir video yayınladı.

“Kadınların her gün şiddet, taciz ve tecavüze uğradığı, öldürüldüğü bir toplumda hiçbir küfür masum olamaz” diyen Aydilge, “Gücün olduğu yerde değil, gücün yetmediği yerde küfür başlar” ifadesini kullandı.

"KÜFÜR MALZEMESİ OLARAK KADIN TERCİH EDİLİYOR"

Aydilge şunları söyledi:

“Arabaları paraları ve sahip olunacak mal olarak gördükleri kadınları ile bol bol övünen bir müzik furyası var. Bu şarkının ismi de s*rtük kelimesi ile başlıyor. Yine küfür malzemesi olarak kadın tercih ediliyor. İçinde pek çok cinsiyetçi küfür de barındıran bu sözlerde herhalde en içime su serpen kısım arabada Aydilge dinlemiyor oluşu. Ama diğer kısımlar gerçekten çok önemli bir konuya işaret ediyor. O da kadın bedeninin, cinsel organının hakaret edilebilen, aşağılanan bir malzemeye dönüştürülmesi. Şiddetin dilde başladığını unutuyoruz çoğu zaman. Kadınların, s*rtük, aşağılık, kirli varlıklar olduğu hayattaki en değerli şeylerin para ve araba olduğu konusunda hem fikir olan onlarca şarkı dolanımda. Hatta dile pelesenk olmuş durumda.

O yüzden Gandhi’nin şu sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum:

‘Sözlerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza, davranışlarınıza, alışkanlıklarınıza, değerlerinize, karakterinize ve sen sonunda da kaderinize dönüşür.’

“GÜCÜN YETMEDİĞİ YERDE KÜFÜR BAŞLAR”

Arabada çok şükür ki beni dinlemediğini söyleyen ama kadın bedeni üzerinde söz söyleme hakkına sahip olduğunu düşünen bir rapçi gibi pek çoğumuzun hatırlaması gereken önemli bir konu var. Kadınlar, erkek merkezli dünyanın dekoratif ürünleri değildir. Hele ki kadınların her gün şiddet, taciz ve tecavüze uğradığı, öldürüldüğü bir toplumda hiçbir küfür masum olamaz.

Gücün olduğu yerde değil, gücün yetmediği yerde küfür başlar.”