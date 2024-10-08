Aydın 40 kuyuyla delik deşik

Haber Merkezi

Aydın’ın jeotermal enerji santral (JES) kabusu büyüyerek devam ediyor. Yaklaşık 40 adet jeotermal enerji santralının (JES) bulunduğu kentte projelerin ardı arkası kesilmiyor. Tarım, orman ve yaşam alanlarının tam ortasına kurulan projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Şimdi de Kocaer Enerji, Kuyucak’ta JES projesi için çalışma başlattı.

Şirket, JES ve sondaj kuyusu için iki ayrı çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Öte yandan, Kocaer Enerji’nin Nisan ayında Kurtuluş Mahallesi’nde bir yurttaşın arazisini satın alarak bu alanda sondaj kuyusu açmak üzere yarım asırlık incir ağaçlarını kesmesi, bölge halkının tepkisini çekmişti.