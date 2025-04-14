Aydın Belediye Başkanı kim ve kaç yaşında? Aydın hangi partide? (2025 güncel)

Aydın Belediye başkanının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi partili olduğu merak ediliyor. Aydın belediye Başkanı'na ait detaylar ile 31 Mart 2024 Aydın seçim sonuçları haberimizde.

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Foto: Depophotos