Aydın Belediye Başkanı kim ve kaç yaşında? Aydın hangi partide? (2025 güncel)
Aydın Belediye başkanının kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi partili olduğu merak ediliyor. Aydın belediye Başkanı'na ait detaylar ile 31 Mart 2024 Aydın seçim sonuçları haberimizde.
31 Mart 2024 seçimlerin en merak edilen illerinden biri Aydın oldu. Peki Aydın'ın belediye başkanı kimdir? Aydın Belediye Başkanı kaç yaşında ve hangi partiden? Detaylar şöyle:
AYDIN BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dur. 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde Doğan Özlem Çerçioğlu, TBMM'de 22. ve 23. dönem milletvekilliği yapmıştır. 30 Mart 2009'dan beri Aydın Belediye Başkanı görevini sürdürmektedir.
31 MART 2024 AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Aydın'da CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu, oyların yüzde 50,52'sini alarak Belediye Başkanı seçilmiştir. AKP'nin adayı Mustafa Savaş oyların yüzde 36,72'sini, İYİ Parti'nin adayı Özer Kayalı ise oyların yüzde 4,27'sini almıştır.