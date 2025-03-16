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Aydın Bozdoğan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın ili Bozdoğan ilçesi Altıntaş köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köy halkının mücadelesi sonucunda kontrol altına alındı.

Güncel
  • 16.03.2025 18:19
  • Giriş: 16.03.2025 18:19
  • Güncelleme: 16.03.2025 18:21
Kaynak: ANKA
Aydın Bozdoğan’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ANKA

Aydın ili Bozdoğan ilçesi Altıntaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 12.40 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına müdahale için Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesine, yöre halkından da destek geldi.

Ekipler ve köylülerin çalışması sonucunda yaklaşık 3 saat devam eden yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

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