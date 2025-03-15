Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden turizm ilçelerinde çalışma

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde çalışma yaptı.

Mesai mefhumu gözetmeksizin hizmetlerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 74 personel ve 21 araç ile Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde çevre bakım, düzenleme ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, turizm ilçelerini Büyükşehir Belediyesi’nin fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçekler ile süsledi. Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinin genelinde peyzaj ve çevre düzenlemesi de gerçekleştiren ekipler, trimör ve çırpma faaliyetlerini de hızla tamamladı. Ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için budama çalışması da yaptı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sinyalizasyon sistemleri ile trafik levhaları ve delinatörlere bakım çalışması yürütüldü. Yaya geçitlerini de boyayan ekiplerin hummalı çalışmaları sürücülerden tam not aldı. Otobüs duraklarının bakımını da tamamlayan ekipler, turizm sezonu boyunca on binlerce vatandaşın kullanacağı alanları yeniledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinin cadde, bulvar ve otobüs duraklarında çevre koruma ve bakım faaliyetleri yürüttü.

“Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor”

Aydın’ın tüm ilçelerinde çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Güzel Aydınımızın dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmetlerimizi ulaştırmayı sürdürüyoruz. 17 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ile kazanan Aydın ve Aydınlılar oluyor. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.