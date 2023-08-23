Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Çanakkale yangınına müdahale için yola çıktı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Çanakkale’de başlayan yangına müdahale için yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Çanakkale’deki devam eden orman yangınına destek için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden bir ekip de yangın bölgesine hareket etti

Yangının bir an önce söndürülmesi için gereken tüm desteği vereceklerinin altını çizen Çerçioğlu, vatandaşları yangınlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.