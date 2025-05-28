Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin halk oyunları kursiyerleri yeteneklerini sergiledi

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezlerinde eğitim alan halk oyunları kursiyerleri, "Klasik Bale ve Türkiye’nin Yedi Bölgesinden Halk Oyunları Gösteri Şöleni" etkinliğinde Aydınlılar ile buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan vatandaşa yönelik düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri’nde halk oyunları eğitimi alan kursiyerler, "Klasik Bale ve Türkiye’nin Yedi Bölgesinden Halk Oyunları Gösteri Şöleni" etkinliğinde Aydınlılar ile buluştu. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen halk oyunları etkinliklerinde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen gecede yeteneklerini sergiledi. Dans dolu geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri öğrencileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.