Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere desteği sürüyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Yerel Tarım Ürünleri Projesi" kapsamında kendi seralarında ata tohumlarından ürettiği milyonlarca sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentin 17 ilçesinde fide dağıtımı gerçekleştirerek üreticilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen ürünler, Halk Ege Et mağazalarında da vatandaşlarla buluşturuluyor. Ata tohumundan üretilen fideler, genetiği değiştirilmiş tohumların aksine tekrar üretime elverişli olması dolayısıyla tercih ediliyor. Bu sayede hem doğal ürünler yetiştiriliyor hem de gelecek kuşaklara aktarılabilecek tarım mirası oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda 'Fide Üretici Belgesi'ne sahip sayılı kamu kurumlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Ata tohumlarımızla yeniden üretimi canlandırıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, projenin sadece bir dağıtım değil, bir üretim seferberliği olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda üretmek bizim kültürümüz. Ata tohumlarımızla yeniden üretimi canlandırıyor, vatandaşlarımızın kendi sebzesini yetiştirmesine katkı sağlıyoruz. Toprağa verdiğimiz her fide, geleceğe bir umut demektir. Yerli tohumlarımızla hem sağlıklı ürünler yetiştiriyoruz hem de üretimi tekrar evlerimizin bir parçası haline getiriyoruz. Aydınlı hemşehrilerimizle birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.