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Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Ajans Haberleri
  • 03.03.2024 17:38
  • Giriş: 03.03.2024 17:38
  • Güncelleme: 03.03.2024 17:39
Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Sarıyer Belediyespor: 1

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özgenur Çetiner, Fatma Şekerci, Loda, Nicoletti, (Selin Adalı, Çağla Salih, Ayşe Çürük)

Sarıyer Belediyespor: Aslı Tecimer, Merve Tanıl, Shemanova, Hristova, Begüm Hepkaptan, Karmen Aksoy (Simay Kurt, Fulden Ural, Çağla Erdem, Gizem Mısra Aşçı, Aleyna Vence, Shi)

Setler: 23-25, 25-19, 25-14, 25-21

Süre: 112 dakika (31, 28, 24, 29)

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