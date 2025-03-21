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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aleksandra ile yeniden anlaştı

Ajans Haberleri
  • 21.03.2025 18:24
  • Giriş: 21.03.2025 18:24
  • Güncelleme: 21.03.2025 18:24
Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aleksandra ile yeniden anlaştı

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Mavi-beyazlılar, ilk olarak iç transferde Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Polat Bora Mersin’in katıldığı törenle 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Aleksandra Rasinska ile yola devam. Değerli pasör çaprazımız Aleksandra Rasinska, yeni sezonda da mavi-beyazlı formamız için mücadele edecek"

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