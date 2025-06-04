Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başkır’ı kadrosuna kattı

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır’ı kadrosuna kattı.

1998 doğumlu olan Beliz Başkır; Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş formalarının yanı sıra A Milli Takımımızda da forma giydi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır’a, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.