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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 17:42
  • Giriş: 09.06.2025 17:42
  • Güncelleme: 09.06.2025 17:42
Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı transfer etti

AYDIN (AA) - Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bilge Paşa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Nilüfer Belediyespor'da forma giyen orta oyuncu Bilge Paşa kadroya dahil edildi.

Açıklamada, "Hoş geldin Bilge Paşa. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Bilge Paşa ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda bloklarınla rakiplere duvar olacağın anları dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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