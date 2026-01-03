Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 0-3

AYDIN, (DHA)- SULTANLAR Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 23-25 ve 11-25'lik skorlarla sona erdi. Konuk takımda Myriam Sylla 18 sayıyla oynarken, İlkin Aydın 12, Kaja Grobelna 11 sayı kaydetti. Bu sonuçla ikinci yarıya galibiyetle başlayan Galatasaray ligdeki 14'üncü maçında 10'uncu galibiyetini elde ederken, Aydın temsilcisi 10'uncu mağlubiyetini aldı.