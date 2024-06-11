Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Berka Buse Özden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon kadro planlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Vakıfbank Spor Kulübünden kiralık olarak genç orta oyuncu Berka Buse Özden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.