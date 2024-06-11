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Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı

Voleybol Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, Berka Buse Özden ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 11.06.2024 14:22
  • Giriş: 11.06.2024 14:22
  • Güncelleme: 11.06.2024 14:22
Kaynak: AA
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı

Takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni sezon kadro planlama çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, "Vakıfbank Spor Kulübünden kiralık olarak genç orta oyuncu Berka Buse Özden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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