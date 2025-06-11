Aydın Büyükşehir Belediyespor transferlerde hız kesmiyor

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, geçen sezonu İstanbul BBSK’da kiralık olarak geçiren Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.



Yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor. Mavi beyazlı ekibin son transferi ise Eczacıbaşı’nın orta oyuncusu Nisan Barut oldu. Aydın’ın Sultanları başarılı sporcu Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Transfer ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nisan Barut. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında Eczacıbaşı forması giyen orta oyuncu Nisan Barut ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda file üstündeki hakimiyetini izlemek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.