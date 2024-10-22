Aydın Büyükşehir, ligdeki ilk galibiyetini aldı



Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Keçiören Belediyesi’ni ağırladı. Aydın Büyükşehir rakibini 3-1 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı. Maç sonrası oyuncular galibiyeti taraftarları ile kutladı. Aydın Büyükşehir 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek.