Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın Büyükşehir, ligdeki ilk galibiyetini aldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-1 mağlup ederek, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 23:25
  • Giriş: 22.10.2024 23:25
  • Güncelleme: 22.10.2024 23:25
Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir, ligdeki ilk galibiyetini aldı


Sultanlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Keçiören Belediyesi’ni ağırladı. Aydın Büyükşehir rakibini 3-1 mağlup ederek ligde galibiyetle tanıştı. Maç sonrası oyuncular galibiyeti taraftarları ile kutladı. Aydın Büyükşehir 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek.

BirGün'e Abone Ol