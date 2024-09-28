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Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

Aydın’ın Efeler ve Kuşadası ilçelerinde, polisin düzenlediği operasyonlarda 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 23:10
  • Giriş: 28.09.2024 23:10
  • Güncelleme: 28.09.2024 23:11
Kaynak: DHA
Aydın'da 1 kilogram skunk ele geçirildi: 6 gözaltı

Aydın il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kuşadası ve Efeler ilçelerinde uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İki ev ve 1 otomobile düzenlenen operasyonda toplam 3 parça halinde toplam 1 kilogram 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Operasyonlarda O.T., A.K., E.A., H.C., E.C.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

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