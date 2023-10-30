Aydın'da 1 kişinin öldüğü düğündeki kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğünde Oktay Kabakoğlu'nun (43) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Pirlibey Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Y.C, M.T, E.C. ve B.C'nin ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüphelilerden Y.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Pirlibey Mahallesi'nde 28 Ekim'de sokakta düzenlenen düğünde iki grup arasında çıkan kavgada Oktay Kabakoğlu, Mehmet Kabakoğlu (51) ve Eşref Koç (27) bıçak ve cam parçası darbeleriyle yaralanmıştı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kabakoğlu yaşamını yitirmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.