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Aydın'da 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde sahte yağ üretenlere yönelik operasyonda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

Yurt
  • 24.01.2025 19:25
  • Giriş: 24.01.2025 19:25
  • Güncelleme: 24.01.2025 19:26
Kaynak: AA
Aydın'da 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi
FOTOĞRAF: AA

Aydın'ın Köşk ilçesinde sahte yağ üretenlere yönelik operasyonda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine iki panelvan minibüsü durdurdu.

Yapılan aramalarda 2 bin 940 litre tağşişli yağ ele geçirldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 153 bin lira ceza uyguladı.

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