Aydın'da 2 hektar orman yandı
Kaynak: DHA
AYDIN'da çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.
Bozdoğan ilçesi Altıntaş Mahallesi Sırca mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplere bölge halkı da destek verdi. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)-