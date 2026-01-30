Giriş / Abone Ol
Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Güncel
  • 30.01.2026 08:35
  • Giriş: 30.01.2026 08:35
  • Güncelleme: 30.01.2026 08:37
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Depo Photos

Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Germencik ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

