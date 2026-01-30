Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD Deprem Dairesi, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Germencik ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2026-01-30
Saat:06:17:30 TSİ
Enlem:37.90333 N
Boylam:27.48806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oBXTd45ngH@afadbaskanlik