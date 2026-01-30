Aydın'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Germencik ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.