Aydın'da 3 bin litreden fazla sahte zeytinyağı ele geçirildi
Aydın'da 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Efeler ilçesinde bir panelvan ve kamyoneti durdurdu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.