Aydın'da 3 bin litreden fazla sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Efeler ilçesinde bir panelvan ve kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.