Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da 3 bin litreden fazla sahte zeytinyağı ele geçirildi

Aydın'da 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza kesildi.

Güncel
  • 14.01.2025 16:01
  • Giriş: 14.01.2025 16:01
  • Güncelleme: 14.01.2025 16:03
Kaynak: AA
Aydın'da 3 bin litreden fazla sahte zeytinyağı ele geçirildi
Fotoğraf: AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirilen 2 aracın sürücülerine toplam 288 bin 76 lira ceza uygulandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Efeler ilçesinde bir panelvan ve kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 3 bin 850 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki sürücüye toplam 288 bin 76 lira ceza kesti.

Yozgatta, 4 yaşındaki çocuğunu öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
BirGün'e Abone Ol