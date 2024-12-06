Aydın'da 3 insan kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçışını organize ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alınan A.B, K.S. ve P.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Güzelçamlı sahilinde dün botla denize açılan 23 düzensiz göçmen yakalanmış, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şüpheli kıyıda gözaltına alınmıştı.