Aydın'da 4 gazeteci trafik kazasını haber yapmak için gittikleri olay yerinde darbedildi

Olay, Efeler'e bağlı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazeteci Abdurrahman Fırat, Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrat takla atan bir otomobili haberleştirmek için bölgeye gitti. Burada kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan 4 muhabir, darbedilerek tehdit edildi. Gazetecilerin telefonları da gasbedildi. Darp edilen gazetecilerden Abdurrahman Fırat ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BASINA YÖNELİK HİÇBİR ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan olayın ardından Aydın Gazeteciler Cemiyeti, saldırıyı kınadı. Cemiyet'ten yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Aydın'ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’nde bir trafik kazasını takip eden meslektaşlarımız Abdurrahman Fırat, Yusuf Konrat, Aziz Özden ve Uğur Eser, haber takibi sırasında kazaya karışan kişi ve yakınları tarafından saldırıya uğrayarak darp edilmiş, telefonları gasp edilmiş ve yaralanmışlardır. Saldırıya uğrayan meslektaşlarımız darp raporu alarak ilgili makamlara şikâyette bulunmuşlardır. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gazetecilik, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu çoğu zaman zorlu ve riskli koşullarda yerine getiren bir meslektir. Meslektaşlarımız kamu yararı adına görevlerini yaparken saldırıya uğramışlardır. Bu durum, basın emekçilerinin her şartta büyük bir özveriyle görev yaptığının göstergesidir. Basın mensupları, kolluk güçleriyle birlikte her alanda 7/24 görev yapan, toplumun bilgi alma hakkı için sahada canla başla çalışan kamu görevlileridir. Bu nedenle, görevlerini ifa ederken basın çalışanlarının can güvenliğinin sağlanması, ilgili birimler tarafından titizlikle gözetilmelidir.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Maalesef bu olayda, meslektaşlarımızın saldırıya uğramasın rağmen müdahalenin yetersiz kaldığı görülmüştür. Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak, olayın yaşandığı andan itibaren tüm yetkili mercilerle temas kurarak gerekli görüşmeleri sağlamış bulunmaktayız. Saldırının faillerinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, basın mensuplarına yönelik hiçbir saldırının cezasız kalmaması için gereken her adımı atacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Basına yönelik hiçbir şiddet kabul edilemez."