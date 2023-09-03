Aydın'da 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik şube ekipleri istihbarat üzerine bir aracı Efeler ilçesinde durdurdu.

Araç içinde yapılan aramada 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek bulundu. Şüpheliler M.M, B.Y. ve B.K. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve hakim karşısına çıkarılan M.M. ve B.Y. tutuklanırken, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.