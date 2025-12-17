Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerindeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. (63) İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.