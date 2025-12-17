Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi

Yılbaşı öncesinde polis ve jandarmanın yurt genelinde başlattığı sahte içki operasyonları sürüyor. Aydın Çine'de 6 ton sahte şarap ele geçirildi.

Güncel
  • 17.12.2025 00:59
  • Giriş: 17.12.2025 00:59
  • Güncelleme: 17.12.2025 01:01
Kaynak: AA
Aydın'da 6 ton sahte içki ele geçirildi
Fotoğraf: DHA

Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolboyu ve Cumhuriyet mahallelerindeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 6 ton sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. (63) İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

BirGün'e Abone Ol