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Aydın'da 8. kattan düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından düşen 44 yaşındaki Necdet Yıldız ağır yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel
  • 14.07.2025 15:33
  • Giriş: 14.07.2025 15:33
  • Güncelleme: 14.07.2025 15:35
Kaynak: AA
Aydın'da 8. kattan düşen işçi yaralandı
Fotoğraf: AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde, çalıştığı inşaatın 8. katından işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Işıklı Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8. katında çalışan Necdet Yıldız (44) dengesini kaybedip düştü.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Yıldız'ın 4. katta bulunan koruma filesine takıldıktan sonra aşağı düştüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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