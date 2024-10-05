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Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı: 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmında bulunan köpük tankeri, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sırasında oto yıkıma yerinde çalışan 3 işçi yaralandı.

Güncel
  • 05.10.2024 12:17
  • Giriş: 05.10.2024 12:17
  • Güncelleme: 05.10.2024 12:17
Kaynak: AA
Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı: 3 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.

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