Aydın'da akaryakıt istasyonunda köpük tankı patladı: 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıt istasyonunda köpük tankının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeybek Mahallesi İzmir Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde bulunan köpük tankı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oto yıkama bölümünde çalışan M.K, B.D. ve N.Ö. isimli işçiler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlama nedeniyle bir araçta hasar oluştu.