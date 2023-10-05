Aydın'da anaokulunda üzerine dolap devrilen çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Aydın'da özel bir anaokulunda üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesi'ndeki bir anaokulunda eğitim gören Ç.G'nin üzerine dolap devrildi.
Dolabın altında kalan çocuk yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.