Aydın'da anteni tamir ederken çatıdan düşen kişi öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde anteni onarmak için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi Hasan Kandemir (50), 7 Eylül Mahallesi'nde çanak anteni tamir etmeye çıktığı 4 katlı binanın çatısından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kandemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.