Aydın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü
Kaynak: AA
Aydın'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde Mehmet A. (44) ile kuzeni A.A. (49) arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda A.A, tüfekle Mehmet A'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.