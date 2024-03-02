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Aydın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü

Ajans Haberleri
  • 02.03.2024 18:11
  • Giriş: 02.03.2024 18:11
  • Güncelleme: 02.03.2024 18:11
Kaynak: AA
Aydın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi silahla öldürüldü

Aydın'ın Çine ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının oğlunu silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Tatarmemişler Mahallesi'nde Mehmet A. (44) ile kuzeni A.A. (49) arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, tüfekle Mehmet A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri A.A'yı gözaltına aldı.

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