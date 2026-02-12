Aydın'da arkadaşını tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası
AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Ü. (48), taraf avukatları ve yakınları katıldı.
Sanık F.Ü, savunmasında olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürerek beraatini istedi.
Mahkeme sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi.
- Olay
Armutlu Mahallesi'nde 27 Nisan 2025'te F.Ü. ile Timuçin İpçi (43) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü'nün av tüfeğiyle ateş ettiği İpçi hayatını kaybetmişti.
Tutuklanan F.Ü. hakkında hazırlanan iddianamede, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.