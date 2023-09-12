Aydın'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sedef Aydın'ın (32) kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi mevkisinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki T.İ.A, A.B. ve K.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.